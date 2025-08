Pouso Alegre realiza 1º Simpósio de Monitores da Educação Infantil

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quinta-feira (31), o 1º Simpósio de Monitores da Educação Infantil com o tema: “Mãos que cuidam e práticas que transformam”.

O evento aconteceu na Escola Profissional Delfim Moreira, reunindo cerca de 400 monitores do ensino municipal e como objetivo refletir, valorizar e reconhecer o trabalho essencial desses profissionais, que exercem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças da Educação Infantil.

A abertura oficial foi feita pela Secretária Municipal de Educação, Suelene Marcondes, na sequência, a palestra motivacional do Professor Carlos Gonçalves, com o tema “Desperte o extraordinário que há em você”. Seguida da dinâmica “Alegria e Movimento” promovida pela Professora Ana Paula da Silva.

O evento seguiu com o encontro pedagógico com a neuropsicopedagoga Nati Rios que apresentou a palestra: “Os quatro pilares do Desenvolvimento Infantil”. O evento foi encerrado com um momento artístico conduzido pela professora Ângela Maria Carvalho do Couto com o tema “Os Contos do nosso dia a dia”.

“Eventos assim aproximam a gestão da nossa comunidade escolar, promovem o aprimoramento dos profissionais e reforçam o compromisso de Pouso Alegre com uma educação de qualidade desde a infância. São ações que transformam o futuro das nossas crianças.” Destaca o Prefeito Coronel Dimas

“Cada monitora é peça fundamental no cuidado diário e no desenvolvimento das nossas crianças. Este simpósio é também uma forma de agradecer, valorizar e investir ainda mais na formação de quem cuida e educa, todos os dias, com tanto carinho e compromisso.”, afirma a Secretária Municipal de Educação, Suelene Marcondes.

A realização do simpósio reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Educação e de todos os profissionais da educação infantil nas estratégias de políticas públicas de qualidade no processo educativo no cuidado com as crianças da rede pública de Pouso Alegre.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre