Pouso Alegre realiza 14ª Conferência de Saúde no sábado

Aberto a toda a população, o evento contará com palestras, debates e grupos de trabalho voltados à construção de propostas que fortaleçam a saúde pública municipal.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará no sábado (31), a 14ª Conferência Municipal de Saúde, das 8h às 17h, no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, localizado na Rua Antônio Patrocínio Parreiras, nº 40, Bairro Jardim Floresta.

Aberto a toda a população, o evento tem como tema central “Defender o SUS, a Vida e a Democracia” e contará com palestras, debates e grupos de trabalho voltados à construção de propostas que fortaleçam a saúde pública municipal.

As inscrições podem ser feitas pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjaiZXRX1fvl6hoNFnD7DKVf-0zFK3udQ1wL8hcWNjEmD-YA/viewform

A Conferência é um importante espaço democrático de escuta e deliberação, onde os participantes debatem melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS), com base nos eixos:

Saúde Pública – Acesso de qualidade para cuidar das pessoas;

Redes de Atenção – Acesso, regulação e financiamento da RAS;

Saúde como direito – A participação popular no controle social.

Durante o evento, serão realizadas a plenária de abertura, palestra temática, debates, formação de grupos de trabalho, eleição de representantes para o Conselho Municipal de Saúde (mandato 2025–2028) e a plenária final, para aprovação das propostas que irão compor o novo Plano Municipal de Saúde.

O material orientador da conferência está disponível em anexo, contendo informações detalhadas sobre os eixos temáticos e orientações para participação.

“A Conferência é uma oportunidade de ouvir a sociedade, fortalecer o controle social e garantir que as decisões sobre saúde sejam construídas com a participação de quem mais precisa do SUS”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Mônica Maria Mendes.

Segue abaixo, material orientador para download:

– Decreto 6.120 – 14ª CMS PA;

– Regimento – 14ª CMS PA;

– Regulamento – 14ª CMS PA;

– Resolução 453/2012;

– Plano Municipal de Saúde – PMS 2022/2025

Fonte: prefeitura de Pouso Alegre