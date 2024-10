Pouso Alegre promove piquenique no Horto com idosos

Evento não apenas celebrou o Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, mas também marcou o Outubro Prateado, mês dedicado à valorização e ao respeito pelos idosos.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta quarta-feira (9), cerca de 150 idosos participaram de um alegre piquenique no Parque Natural Municipal de Pouso Alegre, carinhosamente conhecido como Horto Florestal. A atividade, promovida pela Secretaria de Políticas Sociais, faz parte das iniciativas do Centro de Convivência do Idoso, que busca proporcionar momentos de convivência, saúde e bem-estar para a terceira idade.

O evento não apenas celebrou o Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, mas também marcou o Outubro Prateado, mês dedicado à valorização e ao respeito pelos idosos. Durante o piquenique, os participantes puderam desfrutar de um ambiente acolhedor, cercado pela beleza natural do parque, enquanto se socializavam e compartilhavam experiências.

“O piquenique é uma forma de promover a interação e a alegria entre nossos idosos, proporcionando um momento de descontração e felicidade. Queremos que todos se sintam parte ativa da comunidade, fortalecendo os laços sociais”, pontua o Prefeito Coronel Dimas.

As atividades oferecidas pelo Centro de Convivência do Idoso incluem diversas opções de lazer e convivência, tanto em ambiente interno quanto externo, sempre com foco na saúde e no bem-estar dos participantes. O evento de hoje reafirma o compromisso da prefeitura em criar espaços inclusivos e acolhedores para os cidadãos da melhor idade.

A Secretaria de Políticas Sociais convida a todos conhecerem o Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua Dom Nery, n° 360 – Centro.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre