Pouso Alegre promove mais um sábado de vacinação com foco no público infantil

Centro de Vacinação funciona durante a semana das 7h30 às 19h, e aos sábados das 8h às 16h.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá promover mais um sábado de vacinação, das 8h às 16h, no Centro de Vacinação, localizado na Avenida Doutor João Beraldo, número 567, no Centro.

Todas as vacinas recomendadas nos calendários infantil e adulto estarão disponíveis para a população. No contexto deste sábado, o enfoque será a vacinação infantil, visando o bem-estar das crianças e a atualização das cadernetas de vacina antes do retorno às atividades escolares previsto para o dia 05/02. Está é a oportunidade perfeita para realizar a atualização das vacinas.

Para garantir a vacinação das crianças basta apresentar a caderneta de vacinação. Ressaltamos que o Centro de Vacinação funciona durante a semana das 7h30 às 19h, e aos sábados das 8h às 16h.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre