Pouso Alegre promove drive-thru de arrecadação para Campanha do Agasalho 2024

Prefeitura irá realizar um Drive-thru no próximo sábado (25), das 9h às 12h, na Praça João Pinheiro.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, está realizando a Campanha do Agasalho 2024. A iniciativa visa arrecadar roupas e cobertores para ajudar a amenizar o frio das pessoas em situação de vulnerabilidade social, que enfrentam dificuldades com a queda das temperaturas e a chegada do inverno.

Para reforçar a campanha, a Prefeitura irá realizar um Drive-thru no próximo sábado (25), das 9h às 12h, na Praça João Pinheiro. Esta ação permite que a população contribua de forma rápida e segura, sem precisar sair de seus veículos, entregando materiais que podem fazer a diferença para quem tanto necessita.

O Prefeito Coronel Dimas, destaca a importância da campanha. “A Campanha do Agasalho é uma ação que incentiva as pessoas a praticarem solidariedade, doando aquele agasalho que não serve mais ou o cobertor esquecido no fundo do armário, desde que esteja em boa qualidade. Essas doações podem aquecer não só o corpo, mas também o coração daqueles que mais precisam. É importante lembrar que podem ser doadas roupas para todas as idades, cobertores, meias, sapatos, toucas, luvas e outros acessórios que protegem do frio”.

A Secretária Municipal de Políticas Sociais, Marcela Nascimento, enfatiza que “o município trabalha de diversas maneiras para proporcionar assistência à população. Além das campanhas que visam à conscientização e o apoio da sociedade, contamos com equipamentos públicos como o Centro POP e o CEMAPA. É imprescindível que todos façam sua parte para garantir uma assistência de qualidade”.

As doações recebidas serão destinadas à população em situação de vulnerabilidade social atendida pelos Centros de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop e CEMAPA), e pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Além do drive-thru, as doações podem ser entregues nos seguintes locais:

Secretaria Municipal de Políticas Sociais: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, na Rua Professor Dr. Jorge Beltrão, 147, Centro.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre