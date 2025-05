Pouso Alegre promove ação educativa por um trânsito mais seguro

Projeto leva orientações sobre segurança viária e cuidados com a vida a 254 alunos da Escola da Amizade

Foto: Arteris Fernão Dias

Em mais uma iniciativa voltada à educação para o trânsito e valorização da vida, a Arteris Fernão Dias realizou, nesta segunda-feira (27), uma ação educativa na Escola da Amizade de Educação Especial da APAE, em Pouso Alegre (MG). A atividade faz parte do projeto Escola/Viva Meio Ambiente e integrou a programação do Maio Amarelo.

A ação teve como objetivo sensibilizar os alunos sobre comportamentos seguros no trânsito, por meio de atividades interativas, acessíveis e lúdicas. Ao todo, 254 estudantes participaram da programação, que incluiu duas apresentações, realizadas às 10h e às 13h.

Durante o evento, a analista de Responsabilidade Social da Arteris Fernão Dias, Ana Carolina do Prado, ministrou a palestra “Comportamento Seguro no Trânsito”, adaptada à realidade dos alunos. Em seguida, a Equipe de Resgate realizou uma simulação de atendimento pré-hospitalar e conduziu uma visita guiada à viatura de resgate, permitindo aos participantes vivenciar, de forma prática, a atuação das equipes de emergência.

A ação contou com o apoio da BrVida, do Departamento de Trânsito de Pouso Alegre e da Polícia Militar de Minas Gerais, reforçando a importância do trabalho conjunto entre poder público, sociedade civil e iniciativa privada para a promoção da cidadania e da segurança.

Como forma de reforço didático, cada aluno recebeu uma revistinha do personagem Zé Quest e um lápis personalizado, materiais desenvolvidos especialmente para facilitar a assimilação dos conceitos de segurança de forma lúdica e inclusiva.

“A Arteris Fernão Dias reafirma seu compromisso com a formação cidadã e a valorização da vida por meio de ações que impactam positivamente as comunidades ao longo da rodovia. Acreditamos na educação como ferramenta de transformação e prevenção”, destacou Ana Carolina.

Fonte: Arteris Fernão Dias