Pouso Alegre participa de fórum estadual de educação

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Secretários, dirigentes e equipes técnicas ligadas à educação em Minas Gerais estão reunidos no XXVIII Fórum Estadual da Undime, em Belo Horizonte para discutir o tema “A formação integral do cidadão está intrinsecamente ligada à educação. Profissional realizado, cidadão do bem”. O evento foi iniciado na terça-feira (16), e segue até esta quinta-feira (18).

A Secretária Municipal de Educação de Pouso Alegre, Suelene Marcondes de Souza Faria, está representando a cidade no evento que conta com a participação do Secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, e da Secretária Adjunta de Estado de Educação, Geniana Faria.

Além deles, os subsecretários de Articulação Educacional, Gustavo Pedroso, e de Administração, Silas Fagundes, Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEPE), Manoel Palácios da Cunha Melo e diretoria da UNDIME.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre