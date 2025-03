Pouso Alegre moderniza transporte público com bilheteria eletrônica

Com mais de 24 mil cartões ativos e cerca de 800 mil passagens realizadas mensalmente, o novo sistema traz mais agilidade, praticidade e modernidade para atender às necessidades da população.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes, em parceria com a Expresso Planalto anunciou a implementação de um novo sistema de bilhetagem eletrônica que promete transformar o transporte público da cidade. Com mais de 24 mil cartões ativos e cerca de 800 mil passagens realizadas mensalmente, o novo sistema traz mais agilidade, praticidade e modernidade para atender às necessidades da população.

Entre as principais novidades, os usuários poderão recarregar seus cartões pelo PIX no WhatsApp ou pelo site oficial, com saldo disponível em poucos minutos, eliminando filas e trazendo mais comodidade. Além disso, os ônibus serão equipados com validadores mais rápidos e eficientes, garantindo embarques ágeis e confortáveis.

Para facilitar a transição para o novo sistema de bilhetagem eletrônica, a Prefeitura de Pouso Alegre disponibilizará quatro locais estratégicos para a troca dos cartões antigos pelos novos.

O período de troca será realizado entre os dias 7 e 25 de abril, com horários ampliados para atender toda a população. Os pontos de atendimento serão:

Loja Física na Rodoviária: Av. Levindo Ribeiro Couto, s/n, Centro (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30; sábado, das 9h às 12h).



Loja Física no Centro: Rua Afonso Pena, 121, Centro (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30; sábado, das 9h às 12h).

Loja Física no Centro: Rua Afonso Pena, 121, Centro (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30; sábado, das 9h às 12h). Atendimento Itinerante na Avenida Duque de Caxias: Dois atendentes nos lados opostos da avenida (segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; sábado, das 9h às 13h).

Centro de Convivência dos Idosos (Exclusivo para Gratuidade): Rua Dom Nery, 360, Centro (segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h).

Após essa data, os cartões antigos não poderão mais ser recarregados. No entanto, continuarão sendo aceitos nos ônibus até o saldo acabar ou por até 90 dias, garantindo tempo suficiente para adaptação ao novo sistema.

A iniciativa também simplifica processos para estudantes e empresas. Estudantes da rede municipal terão seus cartões entregues nas Escolas Municipais. Já as empresas poderão solicitar os cartões dos colaboradores, que serão entregues diretamente ao setor de RH, facilitando o acesso ao novo sistema.

Além das inovações tecnológicas, a Prefeitura reforçou seu compromisso com a acessibilidade no transporte público por meio da manutenção da tarifa social. Estudantes continuarão pagando meia passagem, enquanto pessoas com deficiência (PCD) terão direito à tarifa zero. Subsídios municipais garantem que as tarifas permaneçam acessíveis para toda a população.

“O novo sistema é um marco na modernização do transporte público da nossa cidade. Ele traz mais praticidade para os usuários e fortalece nosso compromisso com um serviço público eficiente e acessível,” afirmou o prefeito Coronel Dimas durante o anúncio oficial.

“Estamos trabalhando para que todos os usuários tenham acesso às novas facilidades dentro do prazo estipulado. Essa mudança é essencial para melhorar a experiência no transporte público,” destacou o Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Márcio Barbosa Júnior.

Com essas mudanças, o transporte público de Pouso Alegre se prepara para oferecer um serviço mais moderno e eficiente à população. A Prefeitura convida todos os usuários a realizarem a troca dos cartões dentro do prazo e aproveitarem as facilidades do novo sistema.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre