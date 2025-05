Pouso Alegre lança edital do Minha Casa Minha Vida após mais de 10 anos

As inscrições começam no dia 12 de maio de 2025, de forma presencial, com atendimento detalhado para garantir que todos os critérios sejam respeitados.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre lançou, na manhã desta quarta-feira (30), o Edital de Inscrição para o Processo de Seleção de Candidatos ao Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. A iniciativa marca a retomada de uma política pública habitacional que não era realizada no município há mais de uma década, beneficiando diretamente famílias de baixa renda que sonham com a casa própria.

O edital regulamenta todo o processo de cadastramento, seleção e critérios para participação no programa, que é voltado para famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00.

As inscrições devem ser feitas presencialmente a partir do dia 12 de maio de 2025 no Departamento de Habitação (Rua Professor Dr. Jorge Beltrão, 135, Centro – durante todo período de inscrição) ou na Central de Atendimento (Rua Dionísio Machado, 96, Centro – até o dia 9 de julho).

Mais informações podem ser obtidas através dos canais oficiais:

•Telefones: (35) 3449-4063 / (35) 99927-3448 (somente mensagens)

•E-mail: mcmv@pousoalegre.mg.gov.br

A Prefeitura reforça que a leitura atenta do edital é fundamental. Todas as regras, exigências e etapas do processo estão descritas no documento oficial, disponível no site da Prefeitura de Pouso Alegre. A leitura garante que o candidato entenda os critérios e não perca prazos ou informações importantes

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre