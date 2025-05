Pouso Alegre lança concurso para revelar novos talentos do Sul de Minas

As três bandas mais votadas serão premiadas e se apresentarão no palco do Festival Rock in PA.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

O maior festival de rock do Sul de Minas agora também será palco para novas vozes da cena musical regional. A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Comunicação Social, Lazer e Turismo, lançou o concurso “É Pra Cantar”, uma iniciativa inédita que vai premiar bandas autorais de pop rock com visibilidade, premiação em dinheiro e a chance de se apresentar no consagrado Festival Rock in PA, que neste ano acontece nos dias 12 e 13 de julho de 2025, na Praça de Esportes Alvarim Vieira Rios, o Rosão.

O concurso reforça o papel do Rock in PA como vitrine da música e da cultura do Sul de Minas, reconhecendo talentos locais e criando oportunidades reais para quem vive da arte.

O concurso é voltado a bandas de pop rock do Sul de Minas. As inscrições foram abertas no dia 20 de maio e seguem até 28 de maio de 2025. Para participar, os grupos interessados devem enviar uma música autoral, em formato MP3, por meio do WhatsApp da emissora.

Uma banca avaliadora, formada por músicos profissionais e especialistas, selecionará as cinco melhores bandas entre os dias 29 de maio e 10 de junho. A etapa seguinte será a votação popular online, realizada no portal G1 Sul de Minas, entre 12 e 27 de junho.

As três bandas mais votadas serão premiadas e se apresentarão no palco do Festival Rock in PA. O primeiro colocado abrirá o show principal do dia 12 de julho. O segundo e o terceiro colocados também se apresentarão no dia 13 de julho. A banda vencedora ainda participará de uma ação especial no programa “Espia Só”, da EPTV, com destaque para sua trajetória.

Premiação:

1º lugar: R$ 3.000, abertura do show principal no dia 12/07 e participação no programa “Espia Só”

2º lugar: R$ 1.500 e apresentação no dia 13/07

3º lugar: R$ 1.000 e apresentação no dia 13/07

O “É Pra Cantar” faz parte do pacote de ações do Festival Rock in PA 2025 e será amplamente divulgado por meio de chamadas na televisão, redes sociais e uma página editorial dedicada no G1 Sul de Minas. A proposta reforça o compromisso da Prefeitura de Pouso Alegre com o fortalecimento da cultura regional, a geração de oportunidades e o incentivo à produção artística local.

Criado em 2022, o Festival Rock in PA é hoje o maior festival de rock do Sul de Minas. Com mais de 41 mil pessoas na última edição, em 2024, o evento se consolidou como referência em organização, inclusão social e valorização da cultura. O festival é realizado anualmente em julho, na Praça de Esportes Alvarim Vieira Rios (Rosão), reunindo atrações locais, regionais e grandes nomes do rock nacional.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre