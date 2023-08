Pouso Alegre irá sediar treinamento gratuito sobre empreendedorismo feminino

Mulheres que já possuem sua empresa ou pensam em abrir um negócio podem participar.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Pouso Alegre será palco do Projeto “Mulheres Empreendedoras”, disponibilizado gratuitamente pelo Programa Você – Voluntariado Cemig e que será realizado nos dias 16,17 e 18/08 às 21h e dia 19/08 às 12h, no Centro de Distribuição Cemig – Rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira.

O treinamento de empreendedorismo visa formar mulheres para a gestão de seus próprios negócios, incentivando e impulsionando o potencial feminino. Mulheres que já possuem sua empresa ou pensam em abrir um negócio podem participar.

O programa já formou 13 turmas, em diversas cidades, presencialmente ou online e impactou positivamente a vida de mais de 300 mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa destaca que “Pouso Alegre vem se destacando e se desenvolvendo economicamente de uma forma intensa e essa é uma oportunidade de contribuir com a formação do público feminino em uma área que se expande cada vez mais, levando principalmente a elas a visão de que empreender com sucesso vai além de contar com muitos recursos econômicos, pois com conhecimento, esforço e tempo, bons resultados sempre acontecem”.

No programa as mulheres irão aprender sobre:

– Ferramentas para começar e fazer gestão de um negócio;

– Autoconhecimento e desenvolvimento;

– Empreendedorismo;

– Comunicação, marketing e Vendas;

– Dicas de investimento;

– Protagonismo Feminino.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto, por esse link.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre