Pouso Alegre irá receber Super Encontro Varejista

O evento promove o encontro de empresários, executivos e profissionais do varejo em dois dias de atualização profissional e feira de negócios

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Pouso Alegre irá receber o Super Encontro Varejista (Sevar), o maior evento de varejo no interior de Minas Gerais, organizado pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS) e que será realizado nos dias 9 e 10/08 a partir da 13h30 no Summit Hall – Av. Gabriel Garcia de Azevedo, 153 – Jardim São Fernando.

O Prefeito Cel Dimas destaca que “é essencial eventos desse tipo para fomentar e movimentar a economia da nossa cidade e fazer com que se destaque na região, gerando cada vez mais empregos. É fundamental que o poder público ande de mãos dadas com as empresas privadas para que seja possível esse desenvolvimento”.

O evento promove o encontro de empresários, executivos e profissionais do varejo em dois dias de atualização profissional e feira de negócios, onde eles têm uma grande oportunidade na região para se qualificar profissionalmente, estreitar relacionamentos e construir novas parcerias comerciais.

O encontro irá contar com o Talk Show moderado pelo Presidente executivo da AMIS, Claret Nametala, com os convidados:

– Fernando Henrique Maglioni – Vice-Presidente Regional da AMIS em Pouso Alegre. Diretor e Sucessor da rede de supermercados Alvorada;

– Carlos Magno de Souza Fonseca – Sócio Proprietário do Center Box Supermercados, Diretor da Unissul Supermercados S/A e Membro da Diretoria AMIS;

– Bruno Dixini – Diretor Comercial do Supermercado Super Kiko, na cidade de Três Pontas.

E ao fim do Talk Show, será realizado a Feira Mostra de Fornecedores. Já no segundo dia, acontecerá duas palestras que serão realizadas por Paulo Afonso – Economista, Prof. Orientador MBA em Varejo, e por Clodoaldo Silva – Campeão Paralímpico com 14 medalhas em 5 Paralimpíadas. O evento se encerra com a Feira Mostra de Fornecedores.

Para o Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa, “é o maior evento promovido pela Associação Mineira de Supermercados, e deve superar mais de 2 mil pessoas, em dois dias e evento.” Complementa ainda o Secretário que “trata-se de um setor em expansão na região, com destaque para Pouso Alegre, por isso tem sido realizado aqui. É uma grande oportunidade de networking, de capacitação e prospecção de novas oportunidades de negócios dentro da cadeia de fornecedores da rede de supermercados”. E ainda que “ficamos honrados em sediar mais uma vez esse importante evento. Convido os potenciais fornecedores dos supermercados a visitar o evento. Não percam essa preciosa chance de fechar negócios com várias empresas da região.”

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre