Pouso Alegre investe em educação de ponta com construção do Pouso Hub

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre realizou, nesta segunda-feira (30), uma visita técnica ao canteiro de obras do Pouso Hub, espaço voltado à inovação, empreendedorismo e formação tecnológica, que está em construção no bairro Santa Rita. Participaram da agenda o Vice-Prefeito, Igor Tavares, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa, e o Superintendente de Obras, André Barbosa.

O Pouso Hub contará com laboratórios, auditórios, coworking e ambientes colaborativos. Com investimento de R$ 4,9 milhões na construção de um prédio de 1.200 m² destinado a conectar universidades, estudantes, startups, investidores e o poder público em projetos de base tecnológica e inovação social.

“Estamos avançando para que, no ano que vem, nossa juventude esteja ocupando esse espaço com muito aprendizado e oportunidades. O Hub vai abrigar o novo curso da UNIFEI de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que será um divisor de águas para a economia do futuro em nossa cidade”, afirmou o Vice-Prefeito, Igor Tavares.

Além da chegada do curso da UNIFEI, o espaço também deve contar com laboratórios de inovação para o setor público e suporte a empreendedores locais. A Prefeitura de Pouso Alegre segue comprometida com o fortalecimento da educação, da economia e da geração de oportunidades.

“Estamos construindo um ecossistema completo de inovação. As empresas vão se beneficiar de um ambiente voltado à pesquisa e inovação, e os jovens terão acesso à formação de ponta, em sintonia com as novas demandas do mercado”, ressaltou o Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre