Pouso Alegre inaugura novo Centro de Especialidades Médicas

A expectativa é de que cerca de 2.500 atendimentos mensais sejam realizados no novo espaço.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, em parceria com o Inapós, inaugura nesta terça-feira (13) o novo Centro de Especialidades Médicas, um marco importante para a saúde do município. O local está instalado na Avenida Alberto de Barros Cobra, uma das principais vias da cidade, e conta com uma estrutura moderna, equipada com 23 consultórios.

As especialidades médicas ofertadas serão amplas: clínica médica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia e ortopedia, que serão implementadas de forma gradativa. O atendimento inicial será iniciado no próximo dia 20, com consultas nas áreas de oftalmologia e otorrinolaringologia. A expectativa é de que cerca de 2.500 atendimentos mensais sejam realizados no novo espaço.

A concretização deste projeto só foi possível graças à sanção do Projeto de Lei Nº 1561/2025, de autoria do Executivo Municipal, que criou o programa de preceptoria “Saber Saúde”. Por meio dele, alunos da área de saúde, sob a supervisão de professores, atuarão diretamente nos atendimentos públicos, garantindo mais agilidade e qualidade na prestação dos serviços para uma população que cresce continuamente em Pouso Alegre.

Para o Prefeito Coronel Dimas, a inauguração representa um avanço histórico no atendimento médico especializado do município.

“Este é mais do que um novo espaço de saúde: é a realização de um compromisso com o cidadão honesto, bem intencionado e trabalhador. Trabalhamos para garantir que cada pessoa tenha acesso digno e rápido à saúde, e hoje entregamos uma estrutura moderna, resultado de planejamento sério e respeito ao povo de Pouso Alegre. Agradeço ao Inapós pela constante parceria sólida e pelo empenho em atender todos os requisitos para oferecer um atendimento de excelência”, destaca o Prefeito Coronel Dimas.

Pedro Regazzo, o diretor do Inapós ressalta a importância desse momento para a saúde da população.

“Este é um momento emblemático para o Inapós, nossos alunos e, sobretudo, para a saúde pública de Pouso Alegre. Ver nossos estudantes contribuindo diretamente com o bem-estar da população, por meio de uma formação sólida e prática, é motivo de grande orgulho. Essa parceria com a Prefeitura reforça nosso compromisso com a excelência no ensino e com a responsabilidade social. E mais que isso: é apenas o início de uma série de projetos que a Clariens e o Inapós têm planejados para transformar positivamente a saúde da nossa região”, conclui Pedro Regazzo

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre