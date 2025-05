Pouso Alegre fortalece setor industrial com realização do evento “+ Indústria”

Evento, reuniu empresários, representantes de entidades e especialistas para discutir tendências, tecnologias e estratégias

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre participou nesta terça (29) do evento + Indústria: Inovação e Desenvolvimento das Indústrias da Regional Sul, realizado pela FIEMG Regional Sul e pelo Sebrae, no Marques Plaza Hotel. Com uma programação intensa de palestras, painéis e workshops, o encontro foi dedicado à transformação e fortalecimento das indústrias mineiras, especialmente os pequenos negócios da cadeia industrial.

O evento, inédito na região, reuniu empresários, representantes de entidades e especialistas para discutir tendências, tecnologias e estratégias que impulsionam a inovação e o desenvolvimento das empresas, promovendo a competitividade e a sustentabilidade do setor.

“Eventos como este reforçam a pujança de Pouso Alegre e de todo o Sul de Minas, mostrando a força da nossa indústria e a capacidade de inovação dos nossos empresários”, destacou o Prefeito Coronel Dimas.

“O + Indústria é uma oportunidade de conectar pequenas indústrias e empresários com o que há de mais tecnológico e inovador, pensando no futuro dos seus negócios. O desenvolvimento da indústria e a perpetuação dos negócios são fundamentais para transformar o Brasil em um país de primeiro mundo”, ressaltou o presidente da FIEMG Regional Sul, Rodrigo Costa Batista.

Durante o evento, temas como digitalização, sustentabilidade, acesso a novas tecnologias e estratégias de crescimento foram amplamente debatidos, reforçando o compromisso da FIEMG e da Prefeitura de Pouso Alegre com o fortalecimento econômico da região.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre