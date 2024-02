Pouso Alegre fornece passagens de ônibus para pessoas em situação de rua retornem à cidade de origem

Foram concedidas mais de 2.500 passagens.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, disponibiliza uma variedade de recursos destinados à população em situação de rua, respeitando as diretrizes legais que proíbem a desocupação forçada. Todas as ações são realizadas em conformidade com a legislação e supervisionadas por uma equipe multidisciplinar composta por mais de 70 profissionais, garantindo atendimento contínuo 24 horas por meio do CEMAPA, Centro Pop e Abordagem Social.

Além disso, são oferecidas passagens de ônibus para que possam retornar às suas cidades de origem. No ano passado e no início deste ano, foram concedidas mais de 2.500 passagens. O Centro POP atendeu aproximadamente 2.080 pessoas em situação de rua, encaminhando 108 delas para o CAP AD (tratamento de álcool e outras drogas), e mais de 10 pessoas conseguiram reintegrar-se à sociedade e retornar ao convívio familiar.

Por meio do esforço da Prefeitura, muitos indivíduos conseguiram empregos. Das 195 vagas disponibilizadas neste tempo e oferecidas por empresas em parceria com a Prefeitura, 100 aceitaram ser encaminhadas para emprego ou reinserção no mercado de trabalho, e 88 obtiveram registro na carteira de trabalho, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida.

“É essencial reconhecer que nem todos os indivíduos em situação de rua estão prontos para aceitar a ajuda que oferecemos de imediato. No entanto, ao analisar os dados de 2023 e 2024, podemos ver que nosso compromisso está dando frutos, apesar dos desafios enfrentados. Muitos têm optado por retornar às suas cidades de origem com o auxílio das passagens que fornecemos e têm abraçado as oportunidades de emprego oferecidas. É crucial não simplificar esses casos, entendendo que cada pessoa tem sua própria jornada e necessidades. Continuaremos a oferecer nosso apoio a todos, de forma abrangente e inclusiva”, ressalta a Secretária de Políticas Sociais, Marcela Nascimento.

Todos os indivíduos têm acesso à documentação necessária, bem como ao trabalho e inclusão nos benefícios de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (um salário mínimo para pessoas idosas acima de 65 anos e pessoas com deficiência), local para passarem a noite, para realizarem quatro refeições por dia, tudo o que é necessário para a reinserção na sociedade é ofertado de domingo à domingo.

É importante ressaltar que durante os atendimentos, são realizadas oficinas de trabalho com o Acessuas Trabalho e outras atividades que visam reintegrá-los à sociedade, promovendo o desenvolvimento da autoconfiança e estimulando o desejo por uma vida mais promissora.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre