Pouso Alegre firma parcerias estratégicas com nova unidade de Porto Seco na região industrial

Nesta segunda-feira (13) o Prefeito Coronel Dimas, acompanhado do Presidente da Câmara de Vereadores, Elizelto Guido, e do Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos, realizou uma visita marcante à nova sede do Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA). O destaque da visita foi a construção da nova unidade do imponente Porto Seco, com uma área total de mais de 240 mil metros quadrados, localizado na região industrial da cidade.

Esta iniciativa marca um importante passo para o desenvolvimento econômico e logístico da região, oferecendo um completo suporte para atividades industriais e aduaneiras. Com mais de 13 mil metros quadrados disponíveis para locação, o novo espaço promete atrair investimentos e impulsionar a economia local.

Durante a visita do Prefeito, uma reunião estratégica foi realizada para discutir a instalação de uma nova empresa na cidade. Essa oportunidade representa não apenas um avanço para o setor empresarial, mas também uma forma de gerar empregos e fortalecer a comunidade local.

O CLIA Pouso Alegre, que iniciou suas operações em 2017, tem se destacado como referência na liberação de cargas em Minas Gerais. A instituição se consolidou como uma das melhores opções para empresas que buscam eficiência e segurança na armazenagem e manutenção de produtos, especialmente na área de saúde, cosméticos e médico-hospitalar. Além disso, o CLIA oferece uma infraestrutura de ponta, com áreas refrigeradas e secas, garantindo o armazenamento adequado de mercadorias sensíveis e perecíveis.

