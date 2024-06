Pouso Alegre Empresas + Digitais está com inscrições abertas

Programa realizado pelo Sebrae Minas promove aperfeiçoamento de processos e redução de custos por meio da digitalização dos pequenos negócios

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Donos de pequenos negócios têm até o dia 8 de julho para se inscrever no programa Pouso Alegre Empresas + Digitais. Realizada por meio de parceria entre o Sebrae Minas e a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre (Acipa), a iniciativa propõe a digitalização das empresas, afim de aperfeiçoar processos, reduzir custos, ampliar a presença digital e aumentar suas vendas. Interessados em participar devem ser inscrever aqui, e associados à entidade possuem condições especiais para a participação no programa.

A iniciativa vai guiar o desenvolvimento tecnológico para digitalização das pequenas empresas de Pouso Alegre com foco no aumento da eficiência operacional. Para isso, durante a consultoria, serão implantadas a digitalização de processos de vendas, gestão de estoque e de outras operações. Com o Pouso Alegre Empresas + Digitais, os participantes também terão novas oportunidades para ampliar o alcance do mercado, possibilitando maior interação com os clientes.

“Com este projeto, vamos apoiar as empresas a melhorarem a experiência de seus clientes no ambiente físico e on-line por meio da metodologia do Sebraetec Cliente Oculto, que é o primeiro passo da jornada de digitalização. Então, os donos de pequenos negócios e suas equipes serão orientados quanto aos pontos de melhoria para uma gestão mais moderna e digitalizada”, afirma a analista do Sebrae Minas Pâmela de Carvalho Dias.

Fonte: Sebrae Minas