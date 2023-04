Pouso Alegre em expansão: Mais de 2 mil empregos estão sendo gerados

Os dados afirmam que Pouso Alegre está em segundo lugar no número de habitante no Sul de Minas, com 162.028 habitantes.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Pouso Alegre é uma das maiores cidades do Sul de Minas, está em constante expansão e é destaque em todo território mineiro e nacional. Entre os motivos para tantos avanços, se destacam as empresas instaladas na cidade, que promovem aumento de empregos, geração de renda, arrecadação de impostos e movimentação do comércio.

Para a atração de novas empresas, o município realiza várias ações. Entre eles, o Protocolo de Intenções que formaliza a cooperação entre a Prefeitura e a empresa para convênios futuros, bom base na Lei Municipal 4351/2005. Atualmente, sete empresas que estão em fase de expansão, contam com o protocolo firmado. O somatório delas juntas chegam a 2.140 vagas de empregos diretos que estão e serão criadas.

“O poder público precisa andar de mãos dadas com as empresas privadas para o crescimento da cidade e assistência à população. Nós temos uma ótima relação com os empresários e trabalhamos para que cada vez mais tenhamos projetos inovadores e melhorias. Nós sabemos que temos pontos para melhorar, entre eles a agilidade em processos burocráticos, e estamos trabalhando nisso. Estamos dando pequenos passos, porém firmes e já é possível notarmos o resultado, tendo grandes indústrias na nossa cidade”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

O Prefeito ressalta que “quando pensamos nestas ampliações, precisamos avaliar diversos pontos. São mais pessoas na cidade que vão precisar de moradia, transporte, saúde, educação, lazer e tantas outras pautas. Por isso, é tão importante que o trabalho seja feito em conjunto”.

Entre as empresas que estão em expansão, estão:

União Química: 300 empregos em 2023/2024

Polar Fix: 90 empregos em 2023/2024

ACG: 350 novos empregos em 2023/2024

General Mills: 600 empregos em 2023/2024

Clia: 100 empregos em 2022/2023

Cimed: 400 diretos entre 2022 e 2023

YOFC: 300 empregos diretos até 2026

Todos os números são uma média e referem-se apenas a empregos diretos

Pouso Alegre em Números

O destaque de Pouso Alegre é comprovado por números. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), em dezembro de 2022 Pouso Alegre mantinha um estoque de 52.208 empregos.

Já a plataforma Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro de Liderança Pública (CLP), apontou que em 2022 a cidade subiu 21 pontos em comparação a 2021. De 415 cidades brasileiras, a cidade Sul Mineira ocupa o 41º lugar, estando à frente dos maiores municípios da região como Varginha (48º), Itajubá (69ª), Poços de Caldas (77ª) e Lavras (79ª).

A pesquisa prévia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), também aponta a grandiosidade do munícipio. Os dados afirmam que Pouso Alegre está em segundo lugar no número de habitante no Sul de Minas, com 162.028 habitantes.

De acordo com pesquisa divulgada em 16/12/2022 pelo IBGE, foram publicados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) de 2020 do primeiro ano da pandemia. Apesar do cenário crítico mundial, Pouso Alegre se manteve em destaque, estando na 150ª posição no ranking nacional e em 12º posição no Estado.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre