Pouso Alegre é líder em empregos no Sul de Minas

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Pouso Alegre continua sendo a cidade que mais possui trabalhadores com Carteira de Trabalho assinada, no Sul de Minas. A cidade conta com 54.115 postos de trabalho registrados, de acordo com Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). É a cidade com maior estoque de empregos com carteira assinada do Sul de Minas.

Apenas no mês de julho o saldo de contratações chegaram a 308, em sua maioria, gerados pelo setor de serviços, seguido por comércio e indústria. Comparativamente Poços de Caldas, Extrema e Varginha tiveram desempenho negativo em saldo de empregos gerados.

Pouso Alegre gerou inúmeras admissões no mês de julho e as expectativas continuam favoráveis ao mercado de trabalho, pois existem 376 vagas de emprego disponíveis no Acessuas Trabalho e no CAC, e os próximos meses favorecem novas contratações, sobretudo o mercado de vagas temporárias de final de ano.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre