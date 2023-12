Pouso Alegre é destaque em evento estadual de trânsito e transportes

Pouso Alegre é uma das cidades participantes e destaques no evento.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

O 70ª Fórum Mineiro de Secretários e Dirigentes de Mobilidade está sendo realizado em Belo Horizonte para permitir a troca de informações e experiências exitosas, possibilitando a difusão de conceitos e ideias sobre a mobilidade urbana, transporte e trânsito. Pouso Alegre é uma das cidades participantes e destaques no evento.

“O fórum é um espaço importante que reúne diversas cidades mineiras para debater a mobilidade urbana que afeta a vida de todos nós. É um momento de avaliar problemas e projetos que estão dando certo e buscar melhorias para a cidade. Representei a cidade apresentando a Política Pública de Tarifa Social criada no município, em que sua assertividade é considerada referência para as demais cidades como caso exitoso no Transporte Público Coletivo. Outros municípios que já demonstraram interesse em implementá-lo nas suas cidades”, explica o Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Márcio Eli Barbosa Júnior.

O Fórum foi iniciado nesta quarta-feira (6) e seguiu até quinta-feira (7). Os debates previstos para o encontro agregam temas relevantes, como A Política Nacional de Mobilidade e a Relação Institucional com o Ministério das Cidades; a Relação dos Municípios Mineiros com a Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran, e com a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito – CET-MG; Eletromobilidade; Mobilidade Ativa, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre