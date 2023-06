Pouso Alegre é destaque em crescimento no Sul de Minas

Pouso Alegre passa a ser a 16ª cidade mais populosa, entre 853 municípios de Minas Gerais.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Pouso Alegre é uma das cidades do Sul de Minas que mais cresceram em número de moradores. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (28).

Os dados do IBGE divulgados ontem, apontam que Pouso Alegre possuía um 152.212 habitantes, um acréscimo de 21.597 moradores a mais que em 2010.

“Os dados do IBGE são de grande importância, pois identificam as informações essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e interfere inclusive na distribuição de investimentos. No caso de Pouso Alegre, ressalta a importância da cidade que deve se tornar o município mais populoso de todo o Sul de Minas nos próximos anos. Visto que em 2010, a cidade contava 130.615 moradores. Hoje, temos uma média de crescimento populacional de cerca de 16,53%, o maior de toda região”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Diante dos dados, Pouso Alegre passa a ser a 16ª cidade mais populosa, entre 853 municípios de Minas Gerais.

Para José Carlos Costa – Secretário de Desenvolvimento Econômico, “esse crescimento demonstra que Pouso Alegre tem atraído as pessoas que buscam por emprego e melhores condições de vida. Esse dado aponta também a necessidade de continuar a estruturar a cidade na atração de mais empresas para gerar empregos e aumentar a arrecadação, para fazer face às demandas por saúde, educação, transporte público, mobilidade, infraestrutura urbana, dentre outras.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre