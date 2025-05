Pouso Alegre é a 6ª cidade mais desenvolvida de Minas Gerais

Levantamento utiliza o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, um dos principais indicadores nacionais de desempenho socioeconômico.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre tem o orgulho de comunicar que o município foi classificado como a 6ª cidade mais desenvolvida de Minas Gerais, entre os 853 municípios do estado, de acordo com o estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), divulgado nesta quinta-feira (08). O levantamento utiliza o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), um dos principais indicadores nacionais de desempenho socioeconômico.

Com um índice de 0,8186, Pouso Alegre se consolida entre os municípios com desenvolvimento considerado “alto”, segundo a metodologia da Firjan. O IFDM avalia três áreas fundamentais: Emprego e Renda, Educação e Saúde, com base em dados oficiais dos Ministérios da Educação, Saúde, Trabalho e Emprego.

A posição de destaque é reflexo direto de uma gestão planejada, que investe com responsabilidade em obras estruturantes, políticas públicas eficientes e ações que impulsionam o crescimento em todas as regiões da cidade.

“Esse reconhecimento é motivo de orgulho para todos nós. Reflete o esforço conjunto da Prefeitura, das empresas, dos trabalhadores e de cada cidadão que acredita em Pouso Alegre. Estamos colhendo os frutos de uma gestão que planeja, investe e cuida. Essa conquista é de toda a cidade — e seguimos firmes construindo um futuro cada vez mais próspero, humano e desenvolvido para todos”, destaca o Prefeito Coronel Dimas.

Pouso Alegre tem atraído grandes empresas e gerado milhares de empregos graças à sua localização estratégica, mão de obra qualificada e ambiente favorável aos negócios.

Além do crescimento econômico, a Prefeitura segue investindo em mobilidade urbana, saúde, educação, habitação e qualidade dos serviços públicos — com obras, programas e ações que chegam aos quatro cantos da cidade.

