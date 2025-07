Pouso Alegre divulga cronograma do Castramóvel para as próximas semanas

Basta acessar o formulário online por meio do QR Code e enviar os documentos diretamente pelo link.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Proteção e Cuidado Animal, informa o cronograma do Castramóvel para as próximas semanas. O serviço itinerante de castração gratuita de cães e gatos estará em diferentes pontos da cidade, facilitando o acesso ao procedimento, que é essencial para o controle populacional e o bem-estar dos animais.

15 a 21 de julho – Bairro Olaria / Bairro Belo Horizonte

22 de julho a 8 de agosto – Bairro Jardim Califórnia (Hiper ABC)

11 a 15 de agosto – Bairro dos Afonsos

19 a 29 de agosto – Praça Céu

“O Castramóvel é uma das principais iniciativas do município para evitar o abandono e promover a saúde dos nossos pets. Pedimos que todos os tutores façam o agendamento e sigam as orientações para garantir o sucesso do procedimento.”

– Bianca Penteado, Superintendente Municipal de Proteção e Cuidado Animal

Agora ficou ainda mais fácil realizar o cadastro! Não é mais necessário comparecer presencialmente. Basta acessar o formulário online por meio do QR Code e enviar os documentos diretamente pelo link.

Documentos necessários:

Cópia do RG

CPF

Comprovante de residência

Importante: Antes de realizar o cadastro, fique atento às regras e restrições para a castração. Todas as informações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura:

https://pousoalegre.mg.gov.br/page_carta_de_servicos_individual?tipo_id=1&carta_id=298&categoria_id=2

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre