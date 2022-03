Pouso Alegre confirma chegada de empresa que irá gerar mais de 500 empregos no município

A nova fábrica está voltada para a produção de refrigeradores, será construída no bairro Algodão, numa área de 200 mil m2 e com potencial de faturamento de cerca de R$700 milhões.

Pouso Alegre confirmou a chegada de mais uma empresa para compor o Parque Industrial da cidade, que irá gerar mais de 500 empregos para a população do município e região.

“Anunciar a chegada de uma empresa reconhecida mundialmente, com mais de 50 anos de história e presente em mais de 200 países é uma honra para nós. Todas as empresas que aqui chegaram e assinaram os protocolos conosco, ultrapassaram suas previsões e temos a certeza que com a Midea não será diferente. Conhecemos e confiamos na qualidade de seu trabalho e seus produtos”, disse a prefeitura.

Em comunicado à imprensa, o O CEO da Midea Carrier, Felipe Costa, frisou o motivo da escolha da cidade de Pouso Alegre: “Nos últimos anos, crescemos de forma significativa nossa participação de mercado entrando em várias categorias de eletrodomésticos com produtos importados, agora chegou a hora de investir em manufatura local para continuar crescendo. Nossa meta é estar entre os três principais players do mercado em até cinco anos. Nessa busca, o Estado de Minas Gerais e a Cidade de Pouso Alegre, através de relevantes programas de atração de investimentos, demonstraram a viabilidade de desenvolver mais este empreendimento no Sul de Minas”, diz o CEO.

A nova fábrica está voltada para a produção de refrigeradores, será construída no bairro Algodão, numa área de 200 mil m2 e com potencial de faturamento de cerca de R$700 milhões.

A Midea está na lista das 500 maiores empresas do mundo pela Fortune Global 500 (2020).

A empresa detentora das marcas Midea e Comfee, possui também o direito de uso da marca Toshiba-Lifestyle para eletrodomésticos e portáteis.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Pouso Alegre