Pouso Alegre avança no cronograma de recuperação de vias

Ação integra o cronograma contínuo de melhorias viárias em diversas regiões do município

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, concluiu o recapeamento asfáltico da Rua José Alfredo de Paula. Além disso, a via recebeu nova sinalização viária.

Essa ação integra o cronograma contínuo de melhorias viárias em diversas regiões do município, promovendo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores e frequentadores da região.

“O trabalho de recuperação e manutenção das vias acontece em várias frentes por toda a cidade, como no Bairro Colina Verde, no trevo da Avenida São Francisco, em diversas ruas do Bairro Fátima, no Bairro Monte Azul, entre tantos outros locais que receberam intervenções este ano. Nosso compromisso é garantir infraestrutura de qualidade para todos”, afirmou o Prefeito Coronel Dimas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre