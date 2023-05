Pouso Alegre: Aulão de ginástica reúne cerca de 300 pessoas na Praça João Pinheiro

Além do esportes, a Secretaria Municipal de Saúde participou da ação para realizar aferição de pressão e teste de glicemia.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Com o objetivo de promover a qualidade de vida para população e inaugurar um novo ponto de atividades físicas, a Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Esportes, promoveu na manhã desta quinta-feira (11) um aulão de ginástica na Praça João Pinheiro, área central da cidade.

O Prefeito Cel Dimas participou da ação e pontuou que “espaços públicos devem ser cada vez mais ocupados por pessoas de bem e a atividade física é uma ótima ação que promove o esporte, saúde física e mental. É motivo de grande alegria para nós poder realizar ações como esta e ver a população engajada”.

Além do esportes, a Secretaria Municipal de Saúde participou da ação para realizar aferição de pressão e teste de glicemia.

Ao todo, são 15 pontos de aulas de ginástica gratuita. Entre os pontos atendidos estão: Jardim Iara, São Cristóvão, Cidade Jardim, Faisqueira, Algodão, São Geraldo, Esplanada, Belo Horizonte, Guadalupe, Colinas de Santa Bárbara, Santa Edwirges, Rosão, Praça Céu, Lago do Fórum e a Praça João Pinheiro – esta última terá aulas as quintas-feiras, das 7h às 8h. Para saber mais detalhes entre em contato com a Superintendência de Esportes.

Serviço

Superintendência de Esportes

Endereço: Av Dr Lisboa, 201 – Centro.

Telefone: (35) 3449-4004 ou (35)3449-4009.

E-mail: desportos@pousoalegre.mg.gov.br / pousoalegremaissaudavel@gmail.com.

Horário de Atendimento: de 08h às 12h e de 14h às 17h (de segunda a sexta-feira)

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre