Pouso Alegre amplia acesso a serviços da JUCEMG com novo ponto de atendimento

Medida representa um avanço na modernização dos serviços públicos e reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do ambiente de negócios.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Sala Mineira do Empreendedor, firmou um acordo de cooperação com o Sindicato dos Contabilistas de Pouso Alegre e Região para viabilizar um ponto de atendimento da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) no município. A assinatura do termo foi realizada nesta segunda-feira (23).

Com a nova parceria, empreendedores de Pouso Alegre e região poderão realizar serviços relacionados a atos e registros empresariais diretamente na cidade, sem a necessidade de deslocamento até Belo Horizonte. O atendimento será feito na Rua Coronel Otávio Meyer, nº 160, Loja 127, no P.A. Shopping.

“Pouso Alegre concentra um dos maiores polos empreendedores da região, e facilitar o acesso aos serviços da JUCEMG é um passo importante na desburocratização. Esse é mais um esforço do poder público para garantir agilidade, economia de tempo e mais autonomia para quem deseja empreender na cidade”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre