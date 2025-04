Pouso Alegre amplia a Campanha de Vacinação contra a Influenza 2025

O encerramento da campanha será realizado no dia 30 de maio

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa sobre a ampliação da vacina Influenza para a população geral de acordo com a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 5.185, DE 25 DE ABRIL DE 2025 que aprova a ampliação da Estratégia de Vacinação contra a Influenza 2025, no âmbito do Estado de Minas Gerais. A Prefeitura Municipal reforça seu compromisso com a saúde e a proteção da população divulgando a ampliação do imunizante para todas as pessoas a partir de seis meses de idade.

A abertura oficial da campanha aconteceu no dia 01 de Abril de 2025, com a vacinação dos grupos prioritários e agora manteremos a vacinação nesses grupos e abrangeremos para toda a população geral.

Durante o mês de maio, a Prefeitura promoverá uma série de ações integradas para ampliar a cobertura vacinal e conscientizar a população sobre a importância da imunização. Uma delas será a Simulação de Acidentes, marcada para o dia 22 de maio, às 9h, no pátio da rodoviária, destacando o preparo dos serviços de saúde para atendimentos de emergência.

O encerramento da campanha será realizado no dia 30 de maio, também na Praça João Pinheiro, com atividades de mobilização comunitária, vacinação e serviços de promoção à saúde.

Locais das principais ações:

Praça João Pinheiro – Abertura oficial da campanha (5/5) e encerramento (30/5);

Pátio da Rodoviária – Simulação de acidentes (22/5).

Além das ações especiais, a Secretaria Municipal de Saúde está:

Ampliando os horários de funcionamento das salas de vacinação;

Disponibilizando postos de vacinação volantes em pontos estratégicos;

Realizando ações de verificação da situação vacinal em unidades de saúde;

A Prefeitura de Pouso Alegre convida toda a população a se vacinar e reforça: a imunização é fundamental para a prevenção de doenças e para a proteção de toda a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre