Posto de Saúde do Bairro Pão de Açúcar é interditado após desmoronamento

Engenheiros da Prefeitura foram até o local para avaliação e direcionamento das ações a serem tomadas.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Os desmoronamentos aconteceram nas noites de sábado e domingo (14 e 15) em um barranco que fica atrás do Posto de Saúde do Bairro Pão de Açúcar. A Defesa Civil esteve no local, avaliou e interditou o imóvel. Tal medida foi adotada para garantir a segurança dos profissionais de saúde e usuários do posto.

Os atendimentos foram transferidos para a unidade do Faisqueira, que está localizada na Rua Eva Pereira de Matos, s/nº. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 16h e o telefone para contato é 35 3449-4097.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.