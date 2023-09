Porto Velho é o 4º bairro de Itajubá com iluminação pública 100% em LED

Medida deverá se estender para todos os bairros da cidade

Foto: Prefeitura de Itajubá

O Porto Velho é o 4º bairro do município contemplado, em sua totalidade, com o projeto Segundo Sol, que visa a substituição de lâmpadas comuns amarelas por lâmpadas brancas de tecnologia LED (Light Emitting Diode). Outros três bairros também já tiveram 100% da iluminação LED instalada: Canaã, Piedade e Rio Manso.

A medida deverá se estender para todos os bairros da cidade. Mais de 3 mil lâmpadas de LED já foram instaladas em inúmeras ruas e espaços públicos de Itajubá, beneficiando toda a população.

Além de uma melhor eficiência de iluminação – o que torna a cidade mais clara e segura no período noturno – as lâmpadas de tecnologia LED possuem vida útil mais longa, reduzindo trocas e, consequentemente, a poluição ambiental.

A modernização da iluminação é mais uma proposta do Plano de Governo do Prefeito Christian Gonçalves e do Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho que está saindo do papel.

Fonte: Prefeitura de Itajubá