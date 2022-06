Ponta Nova: PCMG localiza três desaparecidos em um período de 10 dias

Duas pessoas desapareceram em situações relacionadas ao uso de drogas, e a terceira, tratava-se de uma idosa.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou, em Ponte Nova, na Zona da Mata, três pessoas com registros de desaparecimento, em contextos e dias diversos. Duas pessoas desapareceram em situações relacionadas ao uso de drogas, e a terceira, tratava-se de uma idosa, que faz uso de remédios controlados e teria se afastado de casa após uma caminhada.

O primeiro localizado, um homem de 34 anos, estava há quatro dias desaparecido, quando um familiar compareceu à delegacia e registrou o fato. Após levantamentos, a polícia verificou que o indivíduo estava passando por vários locais, conhecidos como “bocas de fumo”, e lá teria permanecido durante esses dias. Ao saber que a PCMG o procurava, decidiu voltar para casa.

No segundo caso, o homem teria sido atacado por uma pessoa e desaparecido em seguida. Como o irmão realizou o registro no mesmo dia, logo o desaparecido foi encontrado e retornou para casa.

Por fim, uma idosa, de 74 anos, desapareceu na manhã do dia 31 de maio deste ano, motivo pelo qual a irmã registrou o fato na Delegacia de Polícia em Ponte Nova no dia seguinte. A familiar, também idosa, informou que sua irmã saiu para caminhar de manhã, como de costume, e não retornou para almoçar.

Com base em informações e fotografias cedidas pela parente, o delegado Gilzan Lessa repassou as informações aos demais órgãos de segurança pública e a pessoas da comunidade para ampliar as buscas. Assim, na tarde do dia 1º de junho, a idosa foi encontrada em uma mata, desmaiada e desidratada. O Corpo de Bombeiros Militar foi imediatamente acionado e prestou os primeiros socorros à idosa, que foi encaminhada ao hospital.

Fonte: PCMG / Foto: Ilustrativa