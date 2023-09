Policlínica, em Poços de Caldas realiza mais de 11 mil atendimentos nos primeiros sete meses do ano

Foram agendados 11.044 pacientes.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira (31), um balanço sobre o número de atendimentos realizados pela Policlínica Sul de janeiro a julho de 2023.

Entre consultas com especialistas em ultrassonografia, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, dermatologia, obstetrícia, ginecologia, otorrinolaringologia, e exames de eletrocardiograma, foram agendados 11.044 pacientes. Do total, 8.246 compareceram e 2.798 faltaram.

A busca por aproximar e qualificar o atendimento da saúde pública tem sido uma das principais bandeiras da prefeitura de Poços de Caldas. Em meio a tantos desafios para atender toda a demanda, um dos graves problemas está na falta dos pacientes em consultas e exames. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, dos procedimentos agendados, em média 25% dos pacientes faltam e não avisam antecipadamente.

“Em alguns casos, conseguimos uma consulta especializada em meses, priorizando o atendimento ao paciente mais grave, no entanto, frequentemente temos falta sem aviso ou com justificativa plausível”, relata a Diretora do Controle e Avaliação, Elisandra Pizzol. Com isso, o paciente volta para a atenção básica para que haja um novo encaminhamento. “As unidades assim ficam mais pressionadas e a demanda ainda mais reprimida, já que não conseguimos encaixar de última hora”, lamenta.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas