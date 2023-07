Policlínica de Paraguaçu recebe obras visando melhorias no atendimento e segurança

Essa nova estrutura permitirá que a equipe de Vigilância Epidemiológica tenha uma entrada exclusiva e um espaço adequado para atuar com ainda mais eficiência e agilidade.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu está comprometida em proporcionar um atendimento de excelência e garantir a segurança de todos os nossos cidadãos. Com esse objetivo, iniciamos uma importante obra na Policlínica Municipal, que trará benefícios significativos para a comunidade.

A construção de um novo acesso dedicado à Vigilância Epidemiológica é uma medida estratégica e necessária para melhorar o atendimento à saúde em nossa cidade. Essa nova estrutura permitirá que a equipe de Vigilância Epidemiológica tenha uma entrada exclusiva e um espaço adequado para atuar com ainda mais eficiência e agilidade.

Essa obra visa proporcionar um ambiente mais seguro e organizado, tanto para os profissionais da saúde quanto para os cidadãos que buscam atendimento na Policlínica. Com um acesso específico para a Vigilância Epidemiológica, evitaremos aglomerações e garantiremos uma triagem mais eficiente dos pacientes em casos de emergência ou surtos epidemiológicos.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos durante o período da obra. Em breve, poderemos desfrutar de uma Policlínica Municipal ainda mais preparada para atender as necessidades de nossa comunidade com qualidade, agilidade e segurança.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu