Polícias Militar e Civil realizam operação em Boa Esperança e Ilicínea

Segundo a PM, a operação denominada ‘Cidade Limpa’, apreendeu drogas, armas, roupas e acessórios. Ao todo, 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar

Uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil cumpriu 23 mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (18), em Boa Esperança e Ilicínea. Segundo a PM, a operação denominada ‘Cidade Limpa’, apreendeu drogas, armas, roupas e acessórios.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos tinham passagens pela polícia e eram monitorados há algum tempo pelos órgãos de segurança pública. Algumas pessoas também foram presas durante a operação, no entanto, o número não foi informado.

Ao todo, mais de 80 policiais militares e civis participaram da ação nesta sexta-feira. A PM também contou com o reforço do helicóptero 6ª Base Regional de Aviação do Estado de Poços de Caldas.

*Com informações: G1 Sul de Minas