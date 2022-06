Policial Militar morre após acidente em Mogi Mirim

Cabo morava em Espírito Santo do Pinhal e estava visitando a família no município.

Na tarde desta quarta-feira (1°), um policial militar de Jacutinga foi sepultado, em Mogi Mirim (SP), após um acidente de trânsito na SP-342. O acidente aconteceu na terça-feira (31), entre o município paulista e Espírito Santo do Pinhal.

De acordo com os militares, o cabo morava em Espírito Santo do Pinhal e estava visitando a família em Mogi Mirim, e no retorno para casa, colidiu sua moto na traseira de um caminhão, o militar não resistiu aos ferimentos e morreu.

Moisés Rodrigues Júnior, tinha 37 anos, e era membro da Polícia Militar de Minas Gerais desde 2009.

Várias homenagens foram postadas e os militares compareceram ao sepultamento do companheiro de trabalho para prestar as últimas homenagens.

