Polícia Militar lança Operação ‘Férias Seguras’ em Minas Gerais

Operação tem como objetivo oferecer maior proteção ao patrimônio das pessoas que se ausentam de suas residências em virtude das viagens decorrentes do período de férias.

A Polícia Militar iniciou, nesta segunda-feira (3), em todo o Estado de Minas Gerais, a operação “Férias Seguras” 2022 no período de 03 à 31 de janeiro, com foco preventivo e o objetivo de oferecer maior proteção ao patrimônio das pessoas que se ausentam de suas residências em virtude das viagens decorrentes do período de férias.

Segundo a Polícia Militar, serão desenvolvidas ações preventivas, que envolvem, ainda, a fiscalização de trânsito rodoviário nas rodovias estaduais e federais delegadas, com o objetivo de prevenir acidentes com vítimas, bem como o reforço de policiamento de meio ambiente nas áreas de preservação ambiental, parques e sítios, locais mormente utilizados para o lazer de turistas e pousada em período de férias.

O policiamento será empregado em locais estratégicos, visando aumentar a visibilidade e a consequente preservação da ordem pública. A Polícia Militar já fez o planejamento e empregará todo seu efetivo para garantir a segurança dos bens e especialmente a incolumidade das pessoas e conta com a ajuda de todos, especialmente das Redes de Proteção Ativa, para alcançar o objetivo proposto.

Qualquer denúncia deve ser feita especialmente pelo 190, canal primeiro de comunicação.

Fonte e foto: Polícia Militar