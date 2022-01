Polícia Militar apreende mais de 400 pedras de crack com adolescente de 15 anos em Poços de Caldas

A ocorrência foi registrada no cruzamento da rua Alfredo Valques com a Avenida Antônio Emídio de Resende, no Jd. Country Club durante uma operação policial.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (5), mais de 400 pedras de crack em Poços de Caldas. Segundo a PM, a droga estava com um adolescente de 15 anos, embalada e pronta para ser vendida. O menor foi apreendido.

Ainda conforme a polícia, a ocorrência foi registrada no cruzamento da rua Alfredo Valques com a Avenida Antônio Emídio de Resende, no Jd. Country Club durante uma operação policial. A equipe teria visto o jovem que teria se comportado de forma suspeita ao ver os policiais.

A droga e o menor foram apreendidos e levados à delegacia.

*Com informações: G1 Sul de Minas