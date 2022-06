Polícia Civil recupera equipamentos de telecomunicação no Sul de Minas￼

Suspeito possuía uma loja virtual em um conhecido site de compra e venda de produtos e realizava o comércio dos equipamentos por preço bem abaixo.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, nesta quarta-feira (8), em Santa Rita do Sapucaí, operação que resultou na recuperação de aparelhos de telecomunicações que haviam sido furtados em diversas localidades de Minas. Uma pessoa foi presa por receptação.

A equipe policial de Santa Rita do Sapucaí iniciou as investigações após informações da comercialização dos aparelhos furtados. O suspeito, de 35 anos, possuía uma loja virtual em um conhecido site de compra e venda de produtos e realizava o comércio dos equipamentos por preço bem abaixo do valor real de mercado.

A Polícia Civil cumpriu buscas na residência do suspeito, que possuía em estoque cerca de R$1,5 mi em produtos de telecomunicações que seriam comercializados para terceiros.

Questionado, o investigado alegou não possuir notas fiscais dos bens. A propriedade dos bens que se encontravam na casa foram confirmadas pelas operadoras de telefonia. Mediante os fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito por receptação. A polícia encaminhou o homem ao sistema prisional, à disposição da Justiça.

Fonte e foto: PCMG