Polícia Civil prende suspeito de furtar cartões bancários em Guaxupé

Com o cumprimento do mandado de prisão de um homem, de 34 anos, na cidade de Guaxupé, a Polícia Civil concluiu a investigação acerca da subtração de cartões bancários de uma vítima idosa, de 75, anos que estavam no interior de um veículo guardado na garagem da residência. O crime foi cometido na madrugada de 4 de fevereiro deste ano. O inquérito policial foi relatado com o indiciamento do suspeito por furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas.

De acordo com o apurado, após ter acesso aos cartões e à senha pessoal da vítima, o investigado, acompanhado de outro indivíduo, se deslocou até uma rede de conveniência da cidade e sacou R$ 1 mil. A ação foi capturada por câmeras de segurança e, por elas, investigadores de polícia e peritos criminais identificaram o suspeito, o que possibilitou a representação pela prisão preventiva dele. O homem possui diversos registros policiais por furtos e crimes relativos à Lei Maria da Penha.

O delegado Tales Moreira, que presidiu as investigações, reforça que “é importante que eventuais vítimas de crimes patrimoniais procurem a Polícia Civil o quanto antes e nos tragam o maior número de informações possível”. Ele ainda destaca: “nossa maior ferramenta de trabalho é a informação, a qual é averiguada pelos policiais a fim de esclarecer o evento criminoso, recuperar coisas subtraídas e apresentar o suspeito à Justiça para ser responsabilizado conforme a lei”.

O delegado regional Fernando Bettio ressalta a atuação da equipe. “Nossos policiais se debruçaram de forma incansável nas evidências colhidas, e aqui está mais um exemplo de sucesso no trabalho de investigação, com um suspeito devidamente sendo conduzido à Justiça”.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil