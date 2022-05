Polícia Civil de Varginha e região é contemplada com novos armamentos

Deputada Federal Greyce Elias, destinou duas submetralhadoras e nove pistolas semiautomáticas para o Sul de Minas. Vereador Dudu Ottoni esteve em evento da PCMG, que aconteceu na última sexta-feira (29), em BH.

Redação CSul / Foto: PCMG

Na última semana, o vereador Dudu Ottoni esteve em Belo Horizonte, em cerimônia onde a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), anunciou, a aquisição de 723 armas de fogo, provenientes de emendas parlamentares.

No evento, a deputada Federal, Greyce Elias, destinou armamentos à Policia Civil de Varginha e região. A PC do Sul de Minas foi contemplada com duas submetralhadoras e nove pistolas semiautomáticas.

Dudu Ottoni divulgou um vídeo em suas redes sociais agradecendo a destinação dos armamentos.