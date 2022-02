Polícia Civil conclui inquérito e indicia 12 suspeitos por crimes cibernéticos em Poços de Caldas

As investigações apuraram que os criminosos criavam sítios eletrônicos falsos para a venda de produtos. Pagavam às redes sociais para terem seus sites divulgados mediante impulsionamento direcionado, visando conferir maior visibilidade às propagandas dos sites para o público alvo.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito policial que culminou com o indiciamento de 12 pessoas suspeitas de cometerem os crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, em Poços de Caldas.

Os suspeitos criavam sites anunciando a venda de produtos mediante dropshiping (metodologia de venda em que o lojista trabalha sem estoque), afirmando que as encomendas sairiam diretamente de fábricas da China, com destino à casa do consumidor. O prazo de entrega informado nos anúncios era de, aproximadamente, três meses. Quando os consumidores formalizavam reclamações pelo não recebimento das mercadorias, os investigados derrubavam o sítio eletrônico e criavam outros.

Ao longo das investigações, foi deflagrada a operação Hydra, no último dia 9 de fevereiro. Durante a ação foram presos cinco suspeitos, apreendidos veículos de luxo e patrimônio milionário em poder dos envolvidos.

Todos os suspeitos são jovens e, até então, não tinham qualquer fonte de renda. A PCMG estima que, nos últimos 12 meses, eles tenham movimentado um patrimônio superior a R$ 5 milhões.

Com a deflagração da operação policial, prisão dos envolvidos e bloqueio de seu patrimônio, a investigação foi concluída e agora será direcionada ao Ministério Público.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil MG