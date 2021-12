Polícia apreende mais de 1,3 mil papelotes de cocaína na MG-158, em Passa Quatro

Segundo a PM, a droga estava dentro de um carro com dois homens. Ambos foram presos.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu mais de 1,3 mil papelotes de cocaína na MG-158, em Passa Quatro. Segundo a PM, a droga estava dentro de um carro com dois homens. Ambos foram presos.

Ainda conforme os militares, as prisões aconteceram durante uma operação na altura do km 24 da rodovia, na divisa de Minas Gerais com São Paulo. Os homens, de 42 e 43 anos, seguiam de Cruzeiro (SP) para Itanhandu (MG).

Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia de plantão.

Com informações: G1 Sul de Minas