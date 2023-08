Poços: Seminário vai marcar atividades do Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua

Esta será a terceira edição do seminário

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

19 de agosto é Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua em Poços de Caldas. A data foi estabelecida pela Lei 9.540/2021 e, desde o ano passado, consta no Calendário Oficial de Eventos Turísticos, Culturais e Desportivos do Município de Poços de Caldas.

A data foi estabelecida porque 19 de agosto é Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, instituído em referência ao acontecimento conhecido como “Massacre da Sé”, em 2004, quando sete pessoas foram assassinadas e oito ficaram gravemente feridas enquanto dormiam na região da Praça da Sé, em São Paulo/SP.

Neste ano, em alusão à data, será realizado, no dia 18 de agosto, próxima sexta-feira, o 3º Seminário da Pessoa em Situação de Rua, das 9h às 17h, no Espaço Cultural da Urca, com o tema “Políticas Públicas e Saúde Mental”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 16/8, neste link ou no local do evento, no dia 18.

Esta é a terceira edição do seminário, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social e pela Rede POP, que integra os serviços que atendem pessoas em situação de rua em Poços de Caldas. O evento é voltado a profissionais diretamente ligados à área, representantes de entidades socioassistenciais, pessoas ligadas à causa, atuantes nos serviços direcionados e o público em situação de rua e também é aberto a toda população interessada.

“Nesta edição, o seminário vai abordar uma questão fundamental, que é o desenvolvimento de políticas públicas efetivas pela saúde mental das pessoas em situação de rua, um assunto que exige o compromisso de toda a sociedade”, ressalta a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

Histórico

O primeiro seminário voltado às discussões sobre a população em situação de rua foi realizado em 2018. Em 2019, a segunda edição do evento reuniu autoridades e técnicos para debater os avanços no setor. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, não foi possível a realização do seminário. Em 2021, foi realizado um evento remoto, com o tema “Em que rua você mora”.

Já no ano passado, o município contou com a semana de atividades referentes à luta da pessoa em situação de rua, em alusão ao Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua, celebrado em 19 de agosto. Por lei, o Poder Público, instituições de ensino e organizações sociais devem realizar, promover e apoiar, anualmente, eventos que visem à conscientização sobre a luta da população em situação de rua, inclusive firmando parcerias para a promoção de atividades alusivas à conscientização e atenção sobre o tema.

Programação

09h – Credenciamento

09h30 – Mesa de Abertura

10h – Palestra: Políticas Públicas, um olhar para a população em Situação de Rua / Palestrante: Willian Azevedo de Souza

11h30 – Debate com mediadoras: Caroline de Souza e Sabrina Caproni

12h – Apresentação de Fluxo, experiências e vivência do município

Cristóvão Vicente

12h30 às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 – Música, Documentário e Exposição

14h – Palestra: Um breve olhar da Psicologia e Psiquiatria em Saúde Mental na População em situação de rua – Casos, experiências e os novos desafios.

Palestrantes: Kessiley Ferreira e Letícia Lessa

15h30 – Debate com mediadora Raíssa Lamberti Santos Mantovani

16h às 17h – Coffee break

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas