Poços Promove Jovem realiza 3ª Conferência sobre Profissões

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria municipal de Promoção Social, por meio do Programa Poços Promove Jovem, realizou a terceira Conferência sobre Profissões, voltada para os alunos do programa. O objetivo é ampliar os conhecimentos dos atendidos em relação às profissões, levando uma diversidade de palestrantes para compartilhar as suas vivências, amplificando a possibilidade de carreiras profissionais, inserção no mercado de trabalho e o despertar de potencialidades dos jovens. O evento aconteceu no teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, nesta quarta, 2.

Nesta edição foram convidados profissionais das áreas de odontologia, dança, arquitetura, psicologia, engenharia, advocacia, administrador, tatuador, bombeiro e esportista.

Durante a abertura, o vice-prefeito Julio César de Freitas ressaltou as potencialidades dos jovens atendidos. disse que já são vencedores e que devem aproveitar essa oportunidade que o projeto oferece para que possam se inspirar nos profissionais que participam do evento. Ressaltou também a qualidade do programa, que deve ser fomentado cada vez mais, pois acolhe os jovens num momento decisivo de suas vidas, que é a escolha da profissão. “O programa é maravilhoso, na medida em que acolhe, orienta e os faz se sentirem pertencentes à cidade onde vivem”, destacou.

Também participaram da abertura a secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho Messias, o vereador Wellington Guimarães, Andréia Cristina Achel, coordenadora da Proteção Social Básica; e Eduardo Anastácio Shinoda, representante da Associação Criança Feliz, organização da sociedade civil responsável pela execução do Poços Promove Jovem. A realização do evento coube à Aline Garcia Olímpio, Josiele de Cássia Pereira e Luíza de Almeida Cagnani.

O programa

O programa Poços Promove Jovem foi lançado pela Secretaria Municipal de Promoção Social em 2018, com o objetivo de oferecer capacitação para o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes e jovens na faixa etária de 14 a 21 anos, em situação de vulnerabilidade social, visando à integração ao mundo do trabalho.

O Poços Promove Jovem tem como objetivo capacitar adolescentes e jovens para a inserção no mundo do trabalho, treinando competências técnicas e comportamentais. As atividades estimulam as potencialidades e desenvolvem as competências pessoais e profissionais, abordando temas como autoestima, comportamento em entrevistas de emprego e conhecimentos diversos que preparam os jovens para a inserção no mercado de trabalho.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas