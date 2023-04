Poços mantêm bons índicies em relação aos casos de dengue devido às ações de prevenção realizadas pela Vigilância Ambiental

Neste ano de 2023, de 38 casos notificados, apenas 10 foram confirmados.

Mesmo com o número de casos de dengue alto nas cidades da região, Poços de Caldas segue com bons números graças às ações de prevenção realizada pela Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental da secretaria de Saúde durante todo o ano.

Os agentes de combate às endemias no controle de vetores transmissores das arboviroses, como dengue, Zika Vírus, Chikungunya e Febre Amarela têm realizados várias ações que têm contribuído com os números positivos.

São realizadas visitas domiciliares a cada dois meses, para orientação da população acerca dos cuidados contra o mosquito Aedes aegypti. Neste período também acontecem eliminação de criadouros e tratamento com larvicida naqueles depósitos onde a eliminação não foi possível.

Quinzenalmente acontecem visitas em pontos estratégicos, como depósitos de sucatas, ferro velho, borracharias, cemitérios e outros locais que, pela atividade desenvolvida, geram um grande número de criadouros do mosquito. Neste tipo de visita, os agentes vão até o local munidos de bomba costal manual ou motorizada para a aspersão da larvicida nos criadouros existentes.

Pesquisas Vetoriais Especiais (PVE) também são realizadas para verificar e eliminar a existência de criadouros em locais onde há casos suspeitos ou confirmados de alguma arbovirose. Esta pesquisa pode ocorrer com uma frequência alta ou baixa, a depender das notificações de casos que entram na vigilância ambiental, podendo ocorrer em várias localidades ao mesmo tempo.

Outra atividade realizada pelo setor é o Levantamento de Índice Rápido para Aedes Aegypti (LIRAa), que mensura a infestação do município pelo mosquito. Nela, o agente de endemias percorre uma parcela dos imóveis da cidade, a fim de levantar onde ocorrem os focos do mosquito. As larvas coletadas nesta pesquisa são encaminhadas ao laboratório entomológico da secretaria de saúde. A pesquisa é realizada, seguindo toda uma metodologia predeterminada. O resultado final obtido é enviado à secretaria Regional de Pouso Alegre.

A equipe também é responsável por atender as denúncias que chegam no setor via ouvidoria da saúde. Nesta atividade, uma equipe é responsável por receber e ir a campo verificar o problema existente e passar as devidas orientações a população acerca da resolução adequada das irregularidades encontradas.

Além disso, são realizadas palestras educativas nas escolas, atividades de mobilização social como blitz, passagem de carro de som com informações, entre outros.

Ações de limpeza, eliminação de criadouros e conscientização em bairros onde o resultado do LIRAa foi mais elevado também são realizadas, com o objetivo de reduzir a infestação na localidade de ocorrência.

Também é feita a realização do bloqueio de transmissão com o procedimento de Ultra Baixo Volume (UBV), mais conhecido como fumacê. Nesta atividade, os agentes vão até o local de ocorrência de um caso suspeito ou confirmado de alguma arbovirose e fazem nebulização com adulticida com o intuito de eliminar o mosquito na fase adulta, fase a qual o mosquito é apto a transmitir vírus.

