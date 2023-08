Poços inaugura primeiro Pronto-Atendimento Infantil 24 horas da região

Prefeito Sérgio Azevedo e o secretário de Saúde, Thiago Mariano, ressaltaram ineditismo e importância do investimento

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A tarde desta segunda-feira, 14 de agosto, foi marcada pela inaguração do primeiro Pronto-Atendimento Infantil (PAI) de Poços de Caldas, no Hospital Margarita Moralles. O local, com plantão pediátrico 24 horas, será pioneiro na região no serviço de urgência e emergência para crianças de 0 a 12 anos.

A cerimônia de inauguração reuniu autoridades locais, como o prefeito Sérgio Azevedo, o secretário municipal de Saúde, Thiago Mariano, e vereadores. Além das formalidades, crianças do Centro de Educação Infantil – CEI Santa Terezinha encantaram a todos com uma apresentação musical.

Durante a solenidade, Thiago Mariano destacou que a principal meta da Secretaria é fazer o melhor pelas pessoas em toda a cidade, incluindo crianças e jovens que antes não contavam com uma unidade de atendimento com essa estrutura. “Inaugurar um serviço no SUS que nem os planos de saúde oferecem é o exemplo de política pública de alto nível que estamos buscando dar. Com apoio do prefeito Sérgio e de todo o time, queremos cuidar cada vez mais e melhor dos moradores de Poços, por toda a cidade”, disse.

O prefeito Sérgio Azevedo, por sua vez, ressaltou o trabalho realizado pelos servidores. “Trouxe uma dupla muito importante para assumir a secretaria de Saúde, mas essa inauguração não seria possível sem o engajamento dos servidores. A saúde de Poços está bombando. Se tornando a melhor do país. Ainda vamos investir na Santa Casa que há muito tempo não era valorizada e reformaremos também todas as unidades de saúde”.

A diretora do Hospital Margarita Moralles, Ana Corina Pacheco, falou sobre a importância do atendimento direcionado às crianças. “Ver esse local pronto e a possibilidade que a gente tem de oferecer um atendimento de ótima qualidade, com muito carinho, acolhimento e humanizado, em um lugar lindo, é de aquecer o coração. Quem ganha com isso é a população e as crianças que são o futuro de Poços”, avaliou.

A obra é resultado do trabalho conjunto do município com a PUC Minas, que contribuiu para a reforma do espaço que abriga o PAI. De acordo com o pró-reitor adjunto da instituição em Poços de Caldas, Prof. Dr. Iran Calixto Abrão, essa unidade será muito importante para a atuação dos alunos do curso de medicina. “A inauguração do PAI contribuirá muito para a formação dos alunos do curso de medicina, que terão um local adequado para realizar os atendimentos. Já estamos com alunos realizando o internato em pediatria junto aos professores”.

Representando o legislativo, a Vereadora Regina Cioffi (PP), que também é pediatra, parabenizou a administração por possibilitar esse atendimento especializado. “Os pais e as crianças merecem esse atendimento diferenciado com pediatras 24 horas. Precisa-se pensar nas políticas públicas voltadas para o atendimento infantil e essa inauguração é um dia histórico e um diferencial na saúde pública”.

Após a estruturação do serviço, os alunos do curso de medicina atuarão em suporte ao atendimento no PAI. As melhorias incluíram alvenaria, revestimentos, pisos, esquadrias, bancadas, estrutura hidráulica, pintura e limpeza, entre outras atividades. A reforma e aquisição de equipamentos e mobiliário foi orçada em cerca de R$ 150 mil.

A equipe da unidade contará com um enfermeiro, dois pediatras, dois técnicos de enfermagem e um auxiliar administrativo por plantão. A estrutura, por sua vez, conta com 4 leitos de internação, uma sala vermelha para assistência a urgências e emergências, uma brinquedoteca, sala de espera e equipamentos novos, de ponta, para garantir retaguarda à assistência oferecida às crianças.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas