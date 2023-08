Poços é 9º em Minas Gerais no ranking de competitividade

O estudo mostra quais cidades conseguem dar prioridade a políticas públicas voltadas para o bem-estar da sociedade.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas ficou com o 79° lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios, na categoria nacional. Em Minas, a cidade ocupa a nona colocação, ficando atrás de do municípios sul-mineiros de Pouso Alegre (4°) e Varginha (8°).

Os resultados foram divulgados pelo Centro de Liderança Pública (CLP) na última terça-feira (22), durante o XII Congresso Consad de Gestão Pública, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O estudo mostra quais cidades conseguem dar prioridade a políticas públicas voltadas para o bem-estar da sociedade.

O ranking analisa os 410 municípios com população superior a 80 mil habitantes, de acordo com a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram utilizados 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões: instituições, sociedade e economia.

Florianópolis (SC) é a cidade mais competitiva do país, segundo o levantamento. Essa é a primeira vez que uma capital ocupa a primeira colocação do ranking, que desde 2020 vinha sendo liderado por Barueri (SP).

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas