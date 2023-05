Poços: DME Distribuição é finalista do Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor 2022

A cerimônia de premiação será realizada no dia 25 de maio, às 15 horas, na sede da Agência, em Brasília-DF.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) divulgou a relação dos finalistas do Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor 2022 – IASC. A cerimônia de premiação será realizada no dia 25 de maio, às 15 horas, na sede da Agência, em Brasília-DF.

A DMED aparece na categoria Sul e Sudeste, acima de 30 mil até 400 mil unidades consumidoras. O último prêmio IASC conquistado pela Distribuidora foi em 2019 e, recentemente, a distribuidora ainda ficou em segundo lugar, em sua categoria, na premiação da ANEEL de melhor Ouvidoria, também foi finalista em três categorias do Prêmio Abradee 2022, ocupando o primeiro lugar, do Prêmio de Gestão Operacional.

O prêmio prestigia as empresas que alcançam as melhores colocações no Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (Iasc), apurado anualmente desde 2000. De 5/7/2022 a 15/10/2022, 29.630 consumidores foram ouvidos pela Qualitest Inteligência em Pesquisa, empresa de pesquisa de opinião pública, contratada para a aplicação dos questionários. Durante a pesquisa, os consumidores manifestam o grau de satisfação com relação aos serviços prestados pelas distribuidoras, avaliam a qualidade do fornecimento de energia e dos serviços prestados, além do atendimento e da confiança na distribuidora.

Mais informações sobre a pesquisa podem ser consultadas no link a seguir: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/conheca-as-finalistas-do-premio-aneel-de-satisfacao-do-consumidor-2022

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas