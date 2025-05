Poços de Caldas vacina servidores do Centro Administrativo contra a influenza

Ao todo, 208 servidores foram imunizados durante a ação no Centro Administrativo.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Como parte das ações de combate às doenças respiratórias durante o período de frio intenso, a Prefeitura de Poços de Caldas promoveu nesta quarta-feira (14) uma mobilização de vacinação contra a influenza voltada aos servidores de todas as secretarias instaladas no Centro Administrativo.

A ação, realizada das 9h às 16h no piso térreo do prédio, foi conduzida pela equipe volante da Rede de Frios da Secretaria Municipal de Saúde. Para receber a dose, os servidores apresentaram documento de identidade e cartão de vacinação.

O secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta da Costa, participou da mobilização e reforçou a importância da campanha. “Esta campanha é essencial, principalmente agora que está aberta a todos os públicos. A prevenção e a conscientização são fundamentais neste início de inverno, quando as temperaturas caem e os riscos de circulação do vírus aumentam. Orientamos a população para procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS), pois quanto mais pessoas vacinadas, menor será a disseminação da influenza”, destacou.

A vacinação contra a influenza continua disponível em todas as 16 salas de vacinação das UBS do município, de segunda a sexta-feira. Todas as pessoas a partir de 6 meses de idade ou mais podem se imunizar.

Horários de Funcionamento das Unidades:

– UBS Centro: segunda a sexta, das 8h às 18h

– UBS Regional Sul: segunda a sexta, das 8h às 19h

– Demais UBS: segunda a sexta, das 8h às 16h30

– Policlínica (Av. Francisco Salles, 1155 – Centro): segunda a sexta, das 8h às 16h (exclusivamente para vacina contra febre amarela)

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas